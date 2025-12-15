Bei diesem Level dürfen Fahrer unter bestimmten Bedingungen die Hände vom Lenkrad nehmen und die Augen von der Straße abwenden. Die zuständige chinesische Aufsichtsbehörde erteilte zwei Elektrofahrzeugen der staatlichen Hersteller Changan Auto und BAIC Motor die entsprechende Zulassung. Beide Modelle dürfen damit das bedingt autonome Fahren in ausgewiesenen Gebieten in Peking und Chongqing bei Geschwindigkeiten von bis zu 80 beziehungsweise 50 Kilometern pro Stunde aktivieren. Die Autobauer sollen die Fahrzeuge nun zunächst auf bestimmten Straßen testen.
Die verschiedenen, im übrigen international als "SAE-Level" festgelegten Stufen des autonomen Fahrens unterscheiden sich darin, wieviel Kontrolle der Fahrer abgibt. In Deutschland sind einzelne Modelle von Mercedes und BMW für Level 3 zugelassen.
Die gesetzlichen Regeln für das autonome Fahren in Deutschland stammen von 2017 und 2021. Im Jahr 2017 wurden die Regeln für das autonome Fahren mit Level 3 festgelegt, 2021 folgte dann der Rechtsrahmen für Level 4. Dieses Level besagt, dass Fahrer die Fahrzeugführung komplett abgeben dürfen - und damit zum Passagier werden. Das letzte und meistspezialisierte Level 5 bedeutet dann, dass im Auto nur noch Passagiere sitzen - und auch Fahrten ohne Insassen möglich sind.
Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.