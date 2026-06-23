Trotz Waffenstillstand

Menschen begutachten zerstörte Autos nach einem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah im Dorf Maifadoun im Südlibanon. (Mohammed Zaatari / AP / dpa / Mohammed Zaatari)

Das teilte der libanesische Zivilschutz mit. Die israelische Armee erklärte, sie sei gegen bewaffnete Terroristen vorgegangen, die eine direkte Bedrohung für israelische Soldaten dargestellt hätten. Nach Darstellung der militant-islamistischen Hisbollah handelte es sich bei den Getöteten dagegen um Zivilisten.

Ungeachtet des Gefechts hält der Waffenstillstand zwischen der vom Iran unterstützten Hisbollah und israelischen Streitkräften im Südlibanon seit Sonntag weitgehend. Die Lage im Libanon ist eine zentrale Frage bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran über einen dauerhaften Frieden.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.