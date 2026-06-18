Die Staats- und Regierungschef der 27 EU-Länder wollen unter anderem über den mehrjährigen Haushalt der Europäischen Union für die Jahre 2028 bis 2023 beraten. Die zyprische Ratspräsidentschaft hatte zuletzt einen Entwurf für die Position der EU-Staaten in den anstehenden Verhandlungen vorgelegt. Dieser hat ein Volumen knapp zwei Billionen Euro und sieht im Vergleich zum Vorschlag der EU-Kommission aus dem vergangenen Sommer eine Kürzung der Ausgaben um rund zwei Prozent vor. Deutschland und andere Nettozahler fordern allerdings weitere Kürzungen.
Auf dem Gipfel in Brüssel soll es auch um die Ukraine und um deren EU-Beitritt gehen. Außerdem werden die Lage im Nahen Osten und das Thema Wettbewerbsfähigkeit sowie die Wirtschaftsbeziehungen zu China eine Rolle spielen.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.