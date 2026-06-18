Heute beginnt ein zweitägiger EU-Gipfel (Archivbild des Gipfels auf Zypern im April). (Petros Karadjias / AP / dpa)

Die Staats- und Regierungschef der 27 EU-Länder wollen unter anderem über den mehrjährigen Haushalt der Europäischen Union für die Jahre 2028 bis 2023 beraten. Die zyprische Ratspräsidentschaft hatte zuletzt einen Entwurf für die Position der EU-Staaten in den anstehenden Verhandlungen vorgelegt. Dieser hat ein Volumen knapp zwei Billionen Euro und sieht im Vergleich zum Vorschlag der EU-Kommission aus dem vergangenen Sommer eine Kürzung der Ausgaben um rund zwei Prozent vor. Deutschland und andere Nettozahler fordern allerdings weitere Kürzungen.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.