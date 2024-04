Wähler und Wählerinnen vor einer Stimmabgabestation in Ajmer (AFP / HIMANSHU SHARMA)

Der Ausgang der heutigen Abstimmungen wird für die hindu-nationalistische Regierungspartei BJP von Premierminister Modi von entscheidender Bedeutung sein. Unter den 88 Wahlkreisen in 13 Bundesstaaten, in denen gewählt wird, befinden sich Hochburgen der Partei, etwa in den Unionsstaaten Rajasthan, Uttar Pradesh und Maharashtra.

Die Parlamentswahlen in Indien sind in sieben Etappen unterteilt und laufen noch bis zum 1. Juni. Insgesamt sind fast 970 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen; das sind mehr als 10 Prozent der Weltbevölkerung.

