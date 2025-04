Atomverhandlungen

Zweite Gesprächsrunde zwischen Iran und USA beendet

In Rom ist die zweite Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und den USA über das Atomprogramm Teherans zu Ende gegangen. Die Gespräche fanden in der Botschaft des Golfstaates Oman statt. Über den Verlauf wurde nichts mitgeteilt. In einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens hieß es, die mehrstündige Unterredung sei konstruktiv gewesen.