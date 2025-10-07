Ort der Gaza-Gespräche: Das ägyptische Scharm El-Scheich (Peter Dejong / AP / dpa / Peter Dejong)

Es geht um die Umsetzung des entsprechenden US-Plans. Laut einem Hamas-Führer verhandelt die militant-islamistische Orgabnisation heute erneut mit Vermittlern. Details über die Inhalte wurden zunächst nicht bekannt. In den nächsten Tagen sind unter anderem Gespräche unter Beteiligung der USA mit Vertretern Israels geplant. Dabei soll es um die Freilassung der verbliebenen 48 israelischen Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung hunderter palästinensischer Häftlinge gehen.

Gestern hatte sich eine Delegation der Hamas mit Vemittlern aus Katar und Ägypten getroffen. Die erste Gesprächsrunde sei positiv verlaufen, berichteten Medien.

