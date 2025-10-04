Seit gestern laufen in dem Land Parlamentswahlen. Die Wahllokale öffnen nach der nächtlichen Unterbrechung um 8.00 Uhr und schließen um 14.00 Uhr. Danach beginnt die Auszählung.
Umfragen sahen zuletzt die rechtsgerichtete Partei von Ex-Regierungschef Babis, ANO, vorn. Sie fordert unter anderem ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Zweitstärkste Kraft wird aller Voraussicht nach mit einigem Abstand das liberal-konservative Bündnis Spolu von Regierungschef Fiala.
Diese Nachricht wurde am 04.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.