Extremismus

Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt (Jan Woitas / dpa-Zentralbild / dpa)

Ein Sprecher der Stadt erklärte, die Hintergründe der Mail seien der Stadtverwaltung jedoch nicht bekannt. Arndt vom Wahlbündnis "Bürger für Zwickau" hatte sich auf Instagram an die Öffentlichkeit gewandt und die an sie adressierte Drohmail veröffentlicht. Demnach stammt das Schreiben von einem anonymen Absender, der sich "Adolf Hitler" nennt. Wörtlich heißt es demnach darin: "Denken Sie an Walter Lübke. Immer schön aufpassen". Trotz des Rechtschreibfehlers wollte der Absender vermutlich an den CDU-Politker Lübcke erinnern. Der hessische Regierungspräsident war 2019 von einem Rechtsextremisten auf seinem Privatgrundstück erschossen worden. Der Täter wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.