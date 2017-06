Sebastian Manz zählt zu der Generation von jungen Musikern, die nicht nur auf eine Musikrichtung ausgerichtet ist. Er interessiert sich neben Klassik für Funk, Hip-Hop oder Rap, und auch Werke des Jazz liegen im Fokus seines Interesses. So wundert es nicht, dass er unter anderem einen Jazzmusiker zu seinen musikalischen Vorbildern zählt: Swing-Champion Benny Goodman, der ebenfalls traumhaft Klarinette spielte.

Sebastian Manz entstammt einer Musikerfamilie und ist Enkel des berühmten russischen Geigers Boris Goldstein. Mit elf Jahren kam er als Jungstudent an die Musikhochschule Lübeck, wo Sabine Meyer und Reiner Wehle zu wichtigen Mentoren wurden.

1. Preis beim ARD-Musikwettbewerb

Erste Orchestererfahrung in einem Berufsorchester erwarb sich der Klarinettist am Theater in Lübeck. Nur wenige Wochen nach Dienstantritt gewann er 2008 den 1. Preis in der Kategorie Klarinette beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München, ein Durchbruch für den damals 22-Jährigen. Es folgten zwei ECHO Klassik-Preise, einer in der Kategorie "Nachwuchskünstler des Jahres" im Jahre 2011 und ein Jahr später der zweite in der Kategorie "Kammermusikeinspielung des Jahres".