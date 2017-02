Der 1948 in Hamburg geborene Schriftsteller gilt als "großer Erzähler, dessen Präzision die Fantasie des Lesers stimuliert statt zu sättigen". In seinen Romanen und Erzählungen spürt er dem Sehnen und Erinnern von Liebe nach und konfrontiert seine Leser mit den Höhen und Tiefen von Begehren und Beziehungsschmerz. Der Sehnsuchtsort, an den es viele seiner Romanfiguren verschlägt, heißt Italien.

Bodo Kirchhoff selbst lebt in Frankfurt und am Gardasee, wo der promovierte Pädagoge Kurse für kreatives Schreiben anbietet.

Deutscher Buchpreis 2016

Für sein Schaffen wurde Bodo Kirchhoff mehrfach ausgezeichnet. Im vergangen Jahr erhielt er den Deutschen Buchpreis für seinen Roman "Widerfahrnis", in dem er, so die Jury, auf "meisterhafte Weise existenzielle Fragen des Privaten und des Politischen miteinander verwebt und den Leser ins Offene entlässt". Bei "Klassik-Pop-et cetera" verknüpft Bodo Kirchhoff ebenfalls das Private – allerdings sein eigenes Leben – mit der Musik, die ihn geprägt hat.