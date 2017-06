Menschenleere Hallen. Nur leise surrende Geräusche von Robotern, die energisch die Regalreihen entlangfahren, Autos zusammenschrauben, Kühlschränke montieren. Kein Arbeiter weit und breit. Auch in Pflegeheimen, an Operationstischen, in Callcentern. Überall, wo es geht, ersetzt die Maschine den Menschen. Sieht so das Arbeiten 4.0 aus?

Der Journalist und Autor Matthias Martin Becker widmet sich der Frage nach dem Einfluss der Künstlichen Intelligenz auf unsere Arbeitswelt. Sein Buch "Automatisierung und Ausbeutung" beleuchtet den digitalen Kapitalismus. Im Corsogespräch erzählt er, welche Bereiche besonders betroffen sind - und wo der Mensch keine Angst vor der Maschine haben muss.

