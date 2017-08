In vielen Fällen hat der Ärztepfusch keine langfristigen Folgen, in rund 18.000 Fällen endet er aber mit dem Tod des Patienten. Der Gesetzgeber hat zwar geregelt, wie sich Patienten und Angehörige bei Behandlungsfehlern wehren können, in der Praxis sind die Abläufe aber kompliziert und teilweise teuer.

Gesprächsgäste:

Prof. Claus-Peter Heidecke , Ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Greifswald, Mitglied des erweiterten Vorstandes im "Aktionsbündnis Patientensicherheit"

, Ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Greifswald, Mitglied des erweiterten Vorstandes im "Aktionsbündnis Patientensicherheit" Dr. med. Klaus-Peter Thiele, Leitender Arzt im "Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Nordrhein"

Gerne können Sie sich beteiligen: Hörertelefon: 00 800 - 44 64 44 64 und E-Mail: sprechstunde@deutschlandfunk.de

Weitere Themen:



Behandlungsfehler

Besuch beim Anwalt

Sexualität und Behinderung

Ergebnisse des EU-Projekts TRASE

Gespräch mit Prof. Dr. phil. Heinz-Jürgen Voß vom Institut für Angewandte Sexualwissenschaft an der Hochschule Merseburg

Heilpraktiker unter Druck

Expertengruppe schlägt eine umfassende Reform des Berufsstandes vor

Levothyrox

Neue Rezeptur eines Schilddrüsenmedikamentes sorgt in Frankreich für Unruhe

Radiolexikon Gesundheit

Der Luftröhrenschnitt