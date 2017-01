Halley war der erste Komet, dessen Wiederkehr vorhergesagt worden war – durch den Astronomen Edmond Halley im 18. Jahrhundert. Der Komet hat auch als erster Besuch einer Raumsonde bekommen und zwar von Europas Kometenmission Giotto. Sie ist 1986 in rund 600 Kilometern Entfernung an ihm vorbeigeflogen.

Seit seiner damaligen Annäherung an die Sonne, als er auch mit bloßem Auge am Himmel zu sehen war, entfernt er sich auf seiner stark elliptischen Bahn. Halley befindet sich inzwischen mehr als fünf Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt, noch jenseits des äußersten Planeten Neptun – und hat schon fast seinen Wendepunkt erreicht.

Der Komet steht im Kopf der Wasserschlange, ein gutes Stück links oberhalb von Sirius, dem hellsten Stern am Himmel. Doch er ist derzeit so schwach, dass er selbst in den besten Teleskopen der Welt kaum zu erspähen wäre.

Ende 2023 zieht Komet Halley durch den sonnenfernsten Punkt seiner Bahn. In knapp sieben Jahren nimmt er also wieder Kurs Richtung Sonne und Erde. 2061 erscheint er dann erneut im inneren Sonnensystem – und wird mit prächtigem Schweif am Himmel leuchten.