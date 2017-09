Erklären Sie's mir

Musik u. Text: Thomas Pigor



Es liegt auf der Hand und ist vielfach benannt

Wir haben einen Pflegenotstand

Es ist allgemein bekannt dass die Sozialkassen

Pflegende Angehörige im Regen stehen lassen



Wenn ich da was nicht kapier'

Erklären Sie's mir

Warum wir unser Pflegepersonal so schlecht bezahlen

Ich mein nur: In ein paar Tagen sind Wahlen



Es ist doch klar die Strategie der Autoindustrie

In puncto E-Mobilität ist doch die

Sie zwar zu propagiern, die Subventionen zu kassiern

Sich dann aber äußerst zaghaft zu engagiern



Wenn Sie meinen, ich pauschalisier

Erklären Sie's mir

Wer zieht die richtigen Schlüsse aus den Dieselskandalen

Ich mein nur: In ein paar Tagen sind Wahlen



Jeder kann es sehen, dass an den Windschutzscheiben

Keine Insekten mehr kleben bleiben

Die Bienen sterben wie die Fliegen

Nur die Stechmücken anscheinend sind nicht totzukriegen



Wenn Sie meinen, ich dramatisier'

Dann erklären Sie's mir

Was braucht die Landwirtschaft denn noch an Alarmsignalen?

In ein paar Tagen sind Wahlen



Doch vielleicht ist uns das alles wieder viel zu viel

Und wir entscheiden mehr so nach Gefühl

Mehr so: Dieses Gesicht

Gefällt mir, und der hat Bart und die nicht ...

Mehr so nach Gesicht ...