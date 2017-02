Es klingelt beim Dicken.

D: Na, wat machste?

K: Lese DSAanpUG-Eu...

D: Hör auf zu trinken!

K: Ey! Bin DSAnpUG-Eu am les...

D: Knacki? Ruf an, wenn'de wieder nüchter..

K: Unterbrech mich nicht! Nie lässte mich ausre...

D: Brechen! Das heißt unterbrich mich ni...

K: ICH BIN! NICHT! BESOFFEN! Herr! Oberlehrer! Aber brechen könnt' ich! DSAnpUG heißt "Datenschutz-Anpassungs- und -Umgehungsgesetz". Das bin ich grad' am lesen.

D: Umgehungsgesetz? Umsetzungsgesetz!

K: Meinetwegen Umsetzungsgesetz. Passt sogar besser: Neulich haben'se meinen Wagen "umgesetzt".

D: Was hat das mit deiner Falschparkerei zu tun?

K: Viel! Nach'm Umsetzen war er weg. Mein Wagen war weg! Dem Datenschutz geht's genau so. Der ist auch weg, nach'm Umsetzen. Industriefreundlich wird der jetzt! Alles 4.0!

D: Ja, weiß schon: Alles darf gegen dich verwendet werden. Tschüss Kontrolle. Datenschützer sind ohne Zähne. Die dürfen dann nur noch "anmahnen", aber niemanden anzeigen.

K: Und Kameras! Selbst in der Kneipe zählt deine Kasse jetzt die Bierchen.

D: Sei doch froh. Dann trinkst du vielleicht weniger. Ist doch gegen Terror! Sie woll'n doch nur dein Bestes.

K: Kriegen'se aber nicht! Ich lass das Handy künftig aus.

D: Lass es an. Sonst wirste erst richtig verdächtig.

Roboter: Knacki ist uneinsichtig. Knacki plant, Vermeidung sozialer Kontrolle. Kandidat für Fussfessel.

D: Samma! Wen haste denn da in der Leitung?

K: Oh - das hatte ich schon 'n paar mal. Is 'n Abhör-Roboter. Wenn wir auflegen, schreibt der 'n Bericht.

Roboter: Camouflage Error 23! Sprechen Sie weiter! Hier gibt es nichts zu hören! Camouflage Error 23 Camouflage Errrrr Rrrrr Rrrrrr Drei-eii-Eiiii.

D: Jetzt isser kaputt!

K: Du warst das mit deiner dämlichen Frage! Ich hab' immer die Klappe gehalten. Jetzt weiß er, dass ich es weiß. So'n Mist!

D: Und jetzt? Fußfessel?

K: Glaube, ja!

D: Haste denn was ausgefressen?

K: Nö. Aber jetzt haben 'se Daten seit meiner Schulzeit. Irgendwas finden 'se bestimmt.

D: Und nu?

K: Ist doch geil! Roaming- Gebühren sind weg. Ich darf damit ins Ausland.

D: Was ist denn daran geil, wenn'de überwacht wirst?

K: Rate mal, wie Sergio und seine Gang wohl gucken? Was ich fürn gefährlicher Gefährder bin! Der coolste Typ ever! Mit so'nem Ding am Bein.