Die Zuschauer im Mainzer Stadio waren schon am Currywurststand und die Freiburger Spieler in der Pinkelpause als sie nochmal zurückgepfiffen wurden. Schuld war der Videobeweis. Das Resultat: Ein Elfmeter in der Halbzeit. Ziemlich kurios und neuer Zündstoff für eine schwelende Debatte: Wie gerecht ist der Videobeweis und ist er gekommen, um zu bleiben? Fragen, auf die Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk-Sportmannschaft Antworten hat.

Am Sonntag hat sich Conchita Wurst geoutet: Sie ist seit vielen Jahren HIV-positiv. Eine sehr persönliche Information, die die österreichische Sängerin nur unfreiwillig geteilt hat, weil ein Ex-Freund sie damit erpressen wollte. Für ihr Posting bei Instagram hat sie viele Likes bekommen, auch von Menschen, die dieselbe Diagnose haben. So wie Marcel Dams aus Köln, der außerdem für die Aidshilfe NRW arbeitet. Warum die Krankheit auch heute noch solch ein Stigma hat? Weil viele zu wenig darüber wissen, sagt er!

Und: Wer will eigentlich mitmachen bei den großen Reformideen des französischen Präsidenten? Acht Monate nach seiner ersten großen Rede, gab es heute Macrons EU-Visionen reloaded. Europa-Korrespondent Peter Kapern hat zugehört.

