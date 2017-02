Was geschieht etwa, wenn sich eine Geigerin kurz vor dem Konzert versehentlich mit Sekundenkleber die Finger zukleistert? Oder der Cellist Minuten vor dem Auftritt feststellt, dass er sein Instrument im Hotel vergessen hat? Am Ende Solist und Cembalist gar zu spät kommen, in ihrer Aufregung auch noch aus Versehen direkt auf die Bühne stolpern, zerzaust, samt Cembalo mitten in die laufende Mozart-Sinfonie hinein?

Das sind kuriose, aber wahre Geschichten, erzählt von der Geigerin Carolin Widmann, dem Cellisten Jean-Guihen Queyras und dem Blockflötisten Maurice Steger. In der Sendung kommen noch viele weitere prominente Künstler zu Wort, mit erstaunlichen Erlebnissen.

Wir erfahren beispielsweise, warum die Klarinettistin Sharon Kam immer mit zwei Mundstücken reist: Unmittelbar vor einem Konzert zersprang ihr einmal das einzige Mundstück. Sie flickte es notdürftig, spielte und stellte am folgenden Tag fest, was Adrenalin bewirken kann: Denn nun bekam sie keinen einzigen Ton mehr aus dem Instrument heraus. Eine "Musikszene" rund um die Tücken des Konzertalltags.