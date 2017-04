Musik und Fragen zur Person Die Journalistin Gabriele Hooffacker

Online-Medien sind ihr Arbeitsschwerpunkt. Die Journalistin und Autorin Prof. Dr. Gabriele Hooffacker wurde 1959 in München geboren. Sie lehrt an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. 1999 gründete sie die Journalistenakademie München.

Im Gespräch mit Michael Langer