Ouagadougou Terroranschlag in der Hauptstadt von Burkina Faso

In Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou haben bewaffnete Angreifer am Sonntagabend das Feuer auf Gäste eines Restaurants eröffnet. Mehrere Menschen wurden getötet, mehr als 20 Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Ouagadougou erlebt damit zum zweiten Mal einen Terrorangriff.

Von Jens Borchers