Auch mit seinen 80 Jahren steht er noch auf der Bühne und begeistert sein Publikum. Ein Konzert in Turin, im Piemont, dort, wo Paolo Conte herkommt. Die Stimme klingt, als wäre sie nie anders gewesen, und Paolo Conte ist immer noch dieser etwas knurrige Typ, der seine manchmal skurrilen Lieder dahin nuschelt.

Es gibt Menschen, die sagen, Paolo Conte ist ein Sänger, der nicht singen kann. Aber darum geht es seinen Fans nicht. Darum geht es auch ihm nicht. Conte hat eine sehr spezielle Beziehung zu seiner Stimme:

"Das unterschreibe ich sofort: Wunderschön ist sie nicht gerade. Ich habe nie gedacht, dass ich mal ein Sänger werde. Aber in meiner Stimme ist ein Stück Wahrheit. Ich bin der Urheber dessen, was ich singe, ich kenne alle Geheimnisse dessen, was ich geschrieben habe. Und die versuche ich zu übertragen."

Lieder über alles und nichts

In seinen Liedern, zum Beispiel "Gelato al Limon", über Zitroneneis, über Gino Bartali, den Radrennfahrer oder über Genua, die Hafenstadt in Ligurien geht es oft um alles und nichts.

Man merkt: Paolo Conte hat er einen richtig guten Abend, wenn er mit zehn sehr guten Musikern auftreten kann, die meist mehrere Instrumente beherrschen, die seine Freunde sind, wie er sagt. Sein Publikum will ihn noch immer hören. Trotz oder gerade wegen seiner 80 Jahre:

"Das macht mir Angst, die Abrechnung beunruhigt mich. Aber man muss auch die Kraft haben und sagen: Die Zahlen sind anagrafische Fakten, aber wenn man sich jung fühlt, dann macht man weiter, kämpft weiter mit gezogenem Schwert."

Einen Snob haben sie ihn genannt, auch weil er keine Botschaft hat, weil es da nichts zu verstehen gibt. Paolo Conte ging es immer nur um die Musik. Und noch immer hat er viel Spaß daran. Auch mit 80.