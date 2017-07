Die Stiftung Buchkunst hat heute bekanntgegeben, welches für sie die schönsten Bücher des Jahres sind. 25 Titel in fünf Kategorien werden ausgezeichnet, darunter nicht nur Bildbände oder Schmuckeditionen, sondern auch Sachbücher und Romane, Paul Austers "4 3 2 1" zum Beispiel, "Morgen mehr" von Tilman Rammstedt. Gleich zwei Jurys haben in einem gestaffelten Verfahren darüber abgestimmt, wer die Schönsten im ganzen Land sind.

Nach welchen Kriterien, und zwar nicht nur visuellen, die Auswahl erfolgt, erklärt Katharina Hesse von der Stiftung Buchkunst im "Büchermarkt".

Die schönsten deutschen Bücher 2017

Paul Auster

4 3 2 1



Voltaire

Der Fanatismus oder Mohammed



Tilman Rammstedt

Morgen mehr



Sebastian Rether

FOC / FEUER



Jan Küveler

Theater hassen

Eine dramatische Beziehung



Mit 15 künstlerischen und wissenschaftlichen Beiträgen

anderes wissen

Kunstformen der Theorie



Franziska Morlok, Miriam Waszelewski

Vom Blatt zum Blättern

Falzen, Heften, Binden für Gestalter



Matthias Böttger, Stefan Carsten, Ludwig Engel u. a.

Spekulationen Transformationen



Ulrike Surmann, Mirjam Verhey

glauben

Andachtsbildchen von A - Z



Till Briegleb

bogevischs buero gewohnt



Sandra Walti, Tina Schmid

REX, ROXY, ROYAL

Eine Reise durch die schweizer Kinolandschaft



Ursula Heinzelmann

Monsieur Vuong

Das Kochbuch



Nicole Klauß

Die neue Trinkkultur

Speisen perfekt begleiten ohne Alkohol



Matthias F. Mangold

Das Prinzip Kochen

Kochen lernen? Im Prinzip 'ne Kleinigkeit!



Der Harburger Binnenhafen



Annett Gröschner, Arwed Messmer, Florian Ebner u.a.

Inventarisierung der Macht

Die Berliner Mauer aus anderer Sicht



Olivier Kaeppelin, Danièle Cohn, Ulf Jensen u.a.

A.R. Penck. Rites de passage



Max Eicke

Dominas



Vincent Munier

Im eisigen Weiß



Pierre Pané-Farré

Soirée Fantastique.

Plakate der Druckerei Oskar Leiner in Leipzig. Mit Fotografien von Alexander Seitz.



Felix Bork

Oh, ein Tier!

Bestimmungs-Buch



Frank Viva

Ganz weit weg

Eine Geschichte in zwei Richtungen



Hilal Sezgin

Wieso? Weshalb? Vegan!

Warum Tiere Rechte haben und Schnitzel schlecht für das Klima sind



Martin Baltscheit

Die Nacht des Elefanten



Julie Völk

Guten Morgen, kleine Straßenbahn!