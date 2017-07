Reaktionen auf Straflager Bestürzung und Entsetzen über Einsatz von Zwangsarbeitern

Die Nachricht vom Einsatz von Zwangsarbeitern in den Separatistengebieten der Ostukraine hat für Bestürzung und Entsetzen gesorgt. So fühlte sich Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in Berlin, von diesem "unzumutbaren Vorgehen" an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges erinnert.

Von Florian Kellermann