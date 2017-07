These 16: "Hölle, Fegfeuer, Himmel scheinen sich so zu unterscheiden wie Verzweiflung, Fast-Verzweiflung, Gewissheit."

Margot Käßmann, Reformationsbotschafterin: "Diese Unterscheidung von Fegefeuer und Hölle – das können wir heute, denke ich, kaum noch nachvollziehen. Das ist in Luthers Zeit zu lesen. Aber er sieht diese Unterscheidung - und die sei wie Verzweiflung, Fast-Verzweiflung und Gewissheit. Margot Käßmann, ich bin Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum."

Thea Dorn, Schriftstellerin: "Ich bin Thea Dorn, Schriftstellerin und – wie soll ich sagen – habituelle Ex-Protestantin. Wenn ich diese These lese, dann muss ich natürlich an den verzweifelten jungen Luther denken: seine Angst, sein Grauen ob der Einsicht, dass er niemals vor Gott Gnade finden wird, weil er ein armer verworfener, schlechter Sündenwurm ist."

Martin Luther, Mechanikermeister: "Martin Luther, selbstständiger Mechaniker-Meister aus Göppingen-Hohenstaufen. Die Vorstellungen von Hölle und Fegefeuer im Mittelalter sind heute für die meisten Menschen kein Thema mehr. Die Angst schon im Leben quält aber viele Menschen heute."

Dorn: "So gesehen würde ich die These so interpretieren, dass für Luther das, was er hier Fegefeuer nennt – also die Fast-Verzweiflung – eigentlich der einzig angemessene Zustand ist, den ein Mensch auf Erden haben kann."