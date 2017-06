Roboter und Automatisierung Erwartet uns ein Leben ohne Arbeit?

Faul am Strand in der Sonne liegen, während Roboter unsere Arbeit erledigen, ein Leben in Muße, nur den eigenen Interessen verpflichtet, den Lebensunterhalt durch ein Grundeinkommen garantiert - ist das unsere Zukunft? Welche Vorteile ergeben sich und wie gehen wir mit wegfallenden Jobs um?

Eine Sendung von Barbara Weber und Dörte Hinrichs (Moderation)