Schulbildung Ab wann Fremdsprachenunterricht sinnvoll ist

Je früher, desto besser! So wird schon lange für einen möglichst frühen Fremdsprachenunterricht argumentiert. In einigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gibt es inzwischen Englisch ab der ersten Klasse. In dieser Woche hat aber eine neue Studie für Aufsehen gesorgt, die zeigt: Sinnvoller wäre es, erst etwas später damit zu beginnen.

Moderation: Michael Böddeker