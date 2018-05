Spanische Balkanpolitik Kosovo bleibt Niemandsland

Noch bevor der offizielle Teil des Balkangipfels in Sofia beginnt, will der spanische Premier Mariano Rajoy wieder abreisen. Dass der kosovarische Präsident Hashim Thaçi teilnimmt, ist der Grund dafür. Spanien erkennt die Republik Kosovo nicht an und das hat auch mit der Krise in Katalonien zu tun:

Von Hans-Günter Kellner

