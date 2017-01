"Wir haben heute Morgen das Weiße Hause informiert, dass ich nicht an dem für nächsten Dienstag geplanten Arbeitstreffen mit dem US-Präsidenten teinehmen werde", schrieb Peña Nieto am Donnerstag auf Twitter. "Mexiko bekräftigt seine Bereitschaft, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um Verträge zum Wohle beider Nationen zu schließen."

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017

Donald Trump hatte gestern per Dekret den Bau einer Mauer an der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko angeordnet. Damit will er die illegale Einwanderung aus dem südlichen Nachbarland bekämpfen. Die Baukosten, die nach Einschätzung von Experten mehr als 20 Milliarden Dollar (18,5 Milliarden Euro) betragen könnten, will Trump Mexiko auferlegen. In einem Interview mit ABC News betonte er dann auch erneut, Mexiko werde die Kosten übernehmen.

Pres. Trump: Construction of border wall to begin "in months"; Mexico will "absolutely" reimburse the U.S. for wall. https://t.co/H0uApVrTYu pic.twitter.com/GCK7ISnF8F — ABC News (@ABC) January 26, 2017

Peña Nieto und weitere mexikanische Politiker hatten empört auf das Dekret reagiert. Peña Nieto verurteilte den Erlass des US-Präsidenten zum Mauerbau scharf und wiederholte, dass Mexiko den Mauerbau nicht finanzieren werde. Daraufhin hatte Trump seinem Kollegen nahegelegt, auf den Besuch zu verzichten, wenn Mexiko nicht für die Kosten der geplanten Grenzmauer aufkommen wolle.

"Eine Beleidigung für Mexiko"

Peña Nieto war nach dem Erlass in Mexiko unter Druck geraten, dass Treffen abzusagen. Politiker verschiedener Parteien rieten dem Staatschef angesichts der Provokationen aus Washington von der Reise ab. "Ich glaube, Peña sollte seinen Besuch in Washington absagen", sagte der ehemalige Außenminister Jorge Castañeda. Die frühere First Lady und mögliche Präsidentschaftskandidatin Margarita Zavala nannte Trumps Mauer-Dekret eine Beleidigung für Mexiko.

Schon der Zeitpunkt der Anordnung wurde in Mexiko als Affront verstanden, weil zur gleichen Zeit der mexikanische Außenminister Luis Videgaray und Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo in Washington mit einer hochrangigen US-Delegation über die Zukunft der Beziehungen beider Länder berieten.

(cvo/ach)