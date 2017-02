Die Ehrenamtlichen sind der soziale Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Doch was treibt die Menschen an, ihre Zeit, ihre Kraft und gelegentlich auch ihr Geld zu investieren, um zu helfen, sich zu kümmern, sich verantwortlich zu zeigen und auch bei Missständen nicht nach dem Staat zu rufen, sondern selbst Hand an zu legen?

Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit. Warum tun Sie, was Sie tun? Gab es Vorbilder? Oder ein einschneidendes Erlebnis?

Erzählen Sie uns von sich selbst oder von Menschen, die Sie beeindruckt haben - durch Ideenreichtum oder besonderes bürgerschaftliches Engagement.

Gesprächsgäste:

Dr. Tillmann Bendikowski , Historiker, Autor des Buches "Helfen- warum wir für andere da sind"

Mittelpunkt Mensch - mit diesem Schwerpunkt blickt der Deutschlandfunk auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklungen und fragt, welche Folgen sie für das Schicksal Einzelner haben. 26 Porträts zeigen Menschen und ihr Anliegen. Stets geht es um eine individuelle Lebensgeschichte - und gleichzeitig um viel mehr.