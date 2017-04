Schneller als gedacht hat die Pkw-Maut den Bundesrat passiert. Thüringen hatte sich überraschend dazu entschlossen, das Vorhaben doch nicht weiter zu verzögern. Mehrere Medien spekulieren nun, ob das Bundesland mit einem Förder-Versprechen des Bundesverkehrsministers umgestimmt wurde.

Kurz vor der Bundesrats-Abstimmung hatten sich die Anzeichen gemehrt, dass die Länder das umstrittene Vorhaben zumindest verzögern könnten - indem sie den Vermittlungsausschuss anrufen. Sowohl der federführende Verkehrs- als auch der Finanzausschuss der Länderkammer hatten sich zwei Tage vor der Bundesratssitzung nach dpa-Informationen noch für einen solchen Schritt ausgesprochen, um Änderungen durchzusetzen.

Doch dazu kam es bei der Abstimmung am Freitag nicht. Die notwendige Mehrheit von 35 Stimmen für die Einsetzung eines Vermittlungsschusses wurde verfehlt - 35 Ja-Stimmen wären dafür nötig gewesen, am Ende waren es 31. Das Land Thüringen mit seinen insgesamt vier Stimmen hatte sich überraschend enthalten und anders verhalten, als am Vortag noch angekündigt. Offiziell, weil CSU-Chef Seehofer Druck gemacht haben soll. Der Erfurter Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff sagte, man habe abwägen müssen, nachdem die CSU signalisierte, Pkw-Maut und Länder-Finanz-Verhandlungen miteinander verbinden zu wollen.

Doch längst wird über eine noch direktere Art der Überzeugung spekuliert. Demnach hat sich Bundesverkehrsminister Dobrindt persönlich eingeschaltet. Mehrere Medien berichten, Dobrindt habe Thrüringens Ministerpräsidenten Ramelow in der Nacht unmittelbar vor der Abstimmung die Zusage für ein regionales Bahnprojekt gegeben. Der CSU-Politiker solle zugesagt haben, dass der Bund schnell Geld für den Ausbau der "Mitte-Deutschland-Verbindung", einer wichtigen Bahnstrecke in Thüringen bereitstellen werde. Über das Förderversprechen hatte zuerst die Bild-Zeitung berichtet.

Ramelow selbst verteidigte seine Entscheidung nach der Abstimmung im Kurznachrichtendienst Twitter: Die Anrufung des Vermittlungsausschusses hätte nur zu Detailänderungen an der Pkw-Maut führen können, diese aber nicht völlig verhindert, argumentierte er.

VA ist ein schwaches Schwert und gar keines um die Maut zu verhindern. EuGH kann&wird es entscheiden. Im VA wären nur Details veränderbar. https://t.co/0sqsrFDftt — Bodo Ramelow (@bodoramelow) 31. März 2017

Ramelows Partei ist seit jeher gegen die Pkw-Maut und hatte erst vor wenigen Wochen beantragt, das Vorhaben aufzugeben.

Der Ostthüringer Zeitung sagte Ramelow, Dobrindt habe zugesagt, dass die Mitte-Deutschland-Verbindung zwischen Weimar und Gößnitz zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werde. Noch in dieser Legislaturperiode wolle Dobrindt die Voraussetzungen für einen Planungsstart schaffen. Bislang war das Bauprojekt nicht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes enthalten.