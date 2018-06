Stephen Hawkings bedeutendste Arbeiten stammen aus den 60er- und 70er-Jahren, als er noch keine 40 Jahre alt und völlig unbekannt war - auch Albert Einstein, mit dem er oft verglichen wird, hatte die Blütezeit seines Schaffens in seinen Dreißigern.

Hawking erforschte vor allem, welche Aussagen die Allgemeine Relativitätstheorie zur Entstehung der Welt macht. Bei Schwarzen Löchern entdeckte er, dass sie aufgrund von Quanteneffekten ganz langsam "verdampfen" müssen.

An der Universität Cambridge war er dreißig Jahre lang Lucasischer Professor für Mathematik - und damit 15. Nachfolger von Isaac Newton. Bekannt ist Stephen Hawking vor allem wegen seiner populären Bücher, die astronomische Verkaufszahlen erreichten, auch wenn wohl kaum ein Leser sie wirklich verstanden hat.

Hawkings Status als Medienstar ging neben seiner wissenschaftlichen Exzellenz auch darauf zurück, wie er die Einschränkungen seiner Krankheit zu überwinden wusste. Er litt an ALS, einer Erkrankung des Nervensystems, die ihm alle motorischen Fähigkeiten und die Stimme genommen hat.

Am 14. März, dem Geburtstag Einsteins, ist der bekannteste Wissenschaftler der Welt im Alter von 76 Jahren gestorben. In wenigen Tagen wird seine Asche in der Westminster Abbey in London beigesetzt - ganz in der Nähe von Isaac Newton.