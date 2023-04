Vor 50 Jahren

Das erste Handy-Telefonat der Welt

Der amerikanische Elektronikingenieur Martin Cooper entwickelte bei Motorola ein tragbares Telefon für das zelluläre Mobilfunknetz. Damit führte er am 3. April 1973 auf einem Bürgersteig in New York das erste Handytelefonat der Welt.

Kloiber, Manfred | 03. April 2023, 09:05 Uhr