Ängste und Depressionen

1,2 Milliarden Menschen weltweit sind psychisch krank

Weltweit leiden mehr als eine Milliarde Menschen an psychischen Erkrankungen. Das sind fast doppelt so viele wie 1990, schreiben Forschende im Fachmagazin The Lancet. Am häufigsten kommen Ängste und depressive Störungen vor. Bei diesen Diagnosen gab es laut Studie in den Jahren nach der Corona-Pandemie einen besonders krassen Anstieg.