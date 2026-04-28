Wie das Landesinnenministerium mitteilte, sind 1.200 Beamte in 28 Städten im Einsatz. Seit dem frühen Morgen werden demnach dutzende Objekte durchsucht, unter anderem in Dortmund, Duisburg, Bochum, Bielefeld, Köln und Leverkusen. Es handele sich um einen der größten Einsätze zur Bekämpfung der Rockerkriminalität in der Geschichte des Landes.
Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, wurde zudem der Verein "Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen" verboten.
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.