Hamburgische Bürgerschaft, der Plenarsaal (picture alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Knapp 1,3 Millionen Menschen ab 16 Jahren sind zur Abstimmung aufgerufen. Etwa ein Drittel der Wahlberechtigten dürfte bereits seine Stimme abgegeben haben. Laut Landeswahlamt waren bis Freitag bereits mehr als 420.000 Briefwahlunterlagen ausgegeben worden und damit deutlich mehr als vor fünf Jahren. Es ist die einzige reguläre Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. Derzeit regiert in Hamburg eine rot-grüne Koalition unter dem Ersten Bürgermeister Tschentscher von der SPD.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.