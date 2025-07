Ein Senior arbeitet am Empfang. (picture-alliance / dpa / Christian Charisius)

Ein Großteil gehe einer geringfügigen Beschäftigung nach, zitiert das RedaktionsNetzwerk Deutschland aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Fraktion. Gleichwohl arbeiteten fast 375.000 in einem größeren Umfang. Die Zahlen stammen demnach von der Deutschen Rentenversicherung und wurden zum Stichtag 31. Dezember 2023 erhoben.

Weiter hieß es, für viele Seniorinnen und Senioren seien nicht finanzielle Nöte der ausschlaggebende Grund, weiter einem Job nachzugehen. Die Rentenversicherung verwies in diesem Zusammenhang auf eine repräsentative Umfrage zum Thema Alterssicherung in Deutschland. Demnach werden "Spaß an der Arbeit und soziale Aspekte“ von den Befragten deutlich häufiger genannt als finanzielle Motive.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.