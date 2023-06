Anhaltende Dürre sorgt für Flucht aus Äthiopien. (imago images / Stefan Trappe / via www.imago-images.de)

Die Internationale Organisation für Migration IOM meldet, dass rund 1,8 Millionen Äthiopier wegen der Trockenheit ihr Zuhause verlassen haben. Am Horn von Afrika werde in diesem Jahr zum sechsten Mal hintereinander die Regensaison ausfallen, befürchtet die IOM. Deswegen sei mit weiteren Fluchtbewegungen in den kommenden Monaten zu rechnen.

Durch ein Friedensabkommen im November hat sich den Angaben zufolge die Sicherheitslage im Norden Äthiopiens verbessert und erlaube mehr humanitäre Hilfe. Dort herrschte zwei Jahre lang ein bürgerkriegsähnlicher Konflikt, der sich von der Region Tigray auch auf benachbarten Regionen ausbreitete und viele Menschen in die Flucht getrieben hat.

