Zügelpinguine

Die Pinguine dürfen die Nester nicht außer acht lassen: Bei der kleinsten Unachtsamkeit kann sich eine Raubmöwe ein Ei oder Küken schnappen. Laut der Studie erlauben sich die Pinguine deswegen nur etwa vier Sekunden Schlaf am Stück - im Stehen oder Liegen . Die Augen gingen zu, das Gehirn der untersuchten Pinguine fuhr kurz herunter - das aber 10.000 Mal am Tag. So kamen sie am Ende auf insgesamt 11 Stunden Schlaf pro Tag. Ob das erholsam ist, weiß das Forschungsteam nicht. Zumindest gebe es aber keine offensichtlichen negativen Folgen.