Automobilbranche

VW-Vorstandschef Oliver Blume (Ronny Hartmann / AFP POOL / dpa / Ronny Hartmann)

Das geht aus dem von VW in Wolfsburg veröffentlichten Vergütungsbericht hervor. Der Konzern teilte zudem mit, dass Volkswagen mit 12,4 Milliarden Euro fast 31 Prozent weniger verdient habe als im Jahr zuvor. Grund seien die zurückgegangenen Verkäufe in China und hohe Umbaukosten in Deutschland.

Im Dezember hatte sich der Konzern mit Gewerkschaftsvertretern auf ein Sanierungsprogramm für die Kernmarke VW geeinigt. Dort sollen bis zum Jahr 2030 insgesamt 35.000 Arbeitsplätze wegfallen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.