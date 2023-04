Künstliche Intelligenz

Rund 60 Prozent gaben laut einer Befragung für die Vodafone Stiftung an, dass sie darin eher eine Gefahr sähen. Nur etwa 30 Prozent sahen eher Chancen. Zehn Prozent der Erziehungsberechtigten erklärten demnach, dass ihre Kinder an weiterführenden Schulen bereits das Programm "ChatGPT" nutzen würden - zum Beispiel bei den Hausaufgaben. Diese KI funktioniert wie ein Kommunikationsprogramm, an dessen anderen Ende sich ein Computer befindert, der menschenähnlich reagiert. Er beantwortet Fragen aus den verschiedensten Bereichen oder schreibt auf Anweisung Vorträge, interpretiert Gedichte oder komponiert Lieder. Das Programm ist seit vergangenem November für die Öffentlichkeit online zugänglich.