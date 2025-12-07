Das meldet der lokale Sender Channels Television und beruft sich auf Regierungsangaben. Demnach sei es der nigerianischen Führung gelungen, die Freilassung der Kinder zu erreichen. Auf welche Weise, blieb in dem Bericht offen.
Am 21. November hatten bewaffnete Männer eine katholische Internatsschule in Nigeria überfallen und 150 Schülerinnen und Schüler sowie 12 Schulbeschäftigte verschleppt. 50 Kindern gelang kurz danach die Flucht. Über die anderen entführten gab es seitdem keine Informationen.
Kriminelle Banden in Nigeria nutzen Entführungen zunehmend als Einnahmequelle von Lösegeld - unter anderem um davon Waffen zu kaufen.
Diese Nachricht wurde am 07.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.