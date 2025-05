Gedenken in Dachau

Der ehemalige US-Soldat Bud Gahs spricht auf der Gedenkfeier im ehemaligen KZ Dachau. (AP / Sven Hoppe)

Bundestagspräsidentin Klöckner sagte, in Dachau sei Terror zum System geworden. Es sei der erste Ort gewesen, an dem nichts gegolten habe außer der Willkür der SS. Auch acht Überlebende sowie ein ehemaliger US-Soldat, der an der Befreiung beteiligt gewesen ist, waren anwesend. Der inzwischen 100-Jährige Amerikaner würdigte die Überlebenden als die "wahren Helden". Von ihnen haben man gelernt, wie wichtig Hoffnung und die Stärke des menschlichen Geistes seien

Das 1933 von den Nazis errichtete KZ Dachau wurde zum Muster für weitere KZ. Einschließlich der Außenlager waren dort mehr als 200.000 Menschen inhaftiert.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.