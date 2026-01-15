Agrarbranche

Bundespräsident Steinmeier. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Pool AP / Maryam Majd)

Die Landwirtschafts- und Ernährungsmesse feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Erwartet werden rund 325.000 Besucher. Die Grüne Woche dauert neun Tage. Rund 1.600 Aussteller aus mehr als 50 Ländern präsentieren ihre Produkte, Ideen und Trends.

SPD-Fraktionschef Miersch sieht angesichts hoher Lebensmittelpreise Handlungsbedarf der Politik. Er sagte bei einer Diskussionsrunde des Deutschen Bauernverbandes vor Beginn der Grünen Woche in Berlin, es passiere einiges auf dem Markt, was nicht fair sei. Deshalb müsse man eingreifen. Unionsfraktionschef Spahn erklärte, dass Lebensmittel in Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin relativ günstig seien. Die Gewinnverteilung müsse zwar beobachtet werden. Die Frage sei aber, ob das eine staatliche Aufgabe sei.

