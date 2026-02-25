Zugbegleiter angegriffen

(Symbolbild) (picture alliance / Joko / Joko)

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Angriff nach einer Fahrkartenkontrolle. Demnach zeigte eine 35 Jahre alte Frau ein Ticket vor, dass nicht für Fernverkehrszüge galt. In Wolfsburg hätte die Frau den ICE verlassen sollen, stattdessen sei sie auf den Zugchef losgegangen und habe ihn mit der Faust geschlagen.

Der angegriffene Zugchef habe anschließend über Schmerzen im Bauch geklagt und seinen Dienst abbrechen müssen. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

