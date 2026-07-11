Landesparteitag in Magdeburg

Ulrich Siegmund (AfD) (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Die AfD Sachsen Anhalt stellte hierfür ein sogenanntes 100-Tage-Programm vor. So soll es eine Arbeitspflicht für Asylbewerber und mehr Abschiebehaftplätze geben. Außerdem will die Partei die Rundfunkstaatsverträge kündigen, die die Rechtsgrundlage für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind.

AfD-Landesparteitag: Scharfe Kritik an Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze (CDU)

AfD-Landeschef Reichardt attackierte den derzeitigen CDU-Ministerpräsidenten Schulze. Dieser wisse genau, dass er lüge, wenn er eine Zusammenarbeit mit den Linken ausschließe. Denn ohne die Linke habe die CDU überhaupt keine Chance auf eine Mehrheit.

In Umfragen liegt die AfD deutlich vor der CDU. Der Landesverband der Partei wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.