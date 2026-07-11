Landesparteitag in Magdeburg

Ulrich Siegmund (AfD) (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Der vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt stellte hierfür ein sogenanntes 100-Tage-Programm vor. So soll es eine Arbeitspflicht für Asylbewerber und mehr Abschiebehaftplätze geben. Außerdem will die Partei die Rundfunkstaatsverträge kündigen, die die Rechtsgrundlage für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind.

AfD-Landesparteitag: Scharfe Kritik an Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze (CDU)

AfD-Landeschef Reichardt attackierte den derzeitigen CDU-Ministerpräsidenten Schulze. Dieser wisse genau, dass er lüge, wenn er eine Zusammenarbeit mit den Linken ausschließe. Denn ohne die Linke habe die CDU überhaupt keine Chance auf eine Mehrheit. In Umfragen liegt die AfD deutlich vor der CDU.

Reichardt wurde bei den Vorstandswahlen im Amt bestätigt. Spitzenkandidat Siegmund wurde mit mehr als 99 Prozent als Beisitzer in den Vorstand gewählt.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.