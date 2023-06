uns liegt noch kein aktuelles Bild aus der Region vor. (Deutschlandfunk )

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starb ein Großteil der Betroffenen an Hitzschlägen und etwa ein Drittel an Dehydrierung. Vor allem in den nördlichen Landesteilen Mexikos waren die Temperaturen zuletzt zeitweise auf fast 50 Grad Celsius gestiegen. In den vergangenen Tagen gingen die Temperaturen dann wieder etwas zurück.

