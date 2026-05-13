Auftakt am Abend

Der Dom St. Kilian in Würzburg (imago images / Ralph Peters)

Bis Sonntag werden mehrere zehntausend Teilnehmer zu rund 900 Veranstaltungen erwartet. Das Treffen soll angesichts von Krieg und Klimawandel sowie Vertrauenskrisen in Politik und Kirche dazu ermutigen, nach Wegen in die Zukunft zu suchen.

Eingeladen sind unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Söder. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Haßelmann, sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, von dem Treffen gehe ein starkes Zeichen für sozialen Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung aus. Jeder verdiene ein selbstbestimmtes Leben in Würde.

Katholikentage werden alle zwei Jahre in einer anderen Stadt organisiert und dienen als Forum für Austausch und Debatten. Ausgerichtet werden sie vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und dem gastgebenden Bistum.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.