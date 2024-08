Kulturstaatsministerin Roth hat die Bedeutung von Buchhandlungen als Orte der Begegnung hervorgehoben. (picture alliance / dpa / Frank Rumpenhorst)

Die Auszeichnungen haben einen Gesamtwert von einer Million Euro. Die drei besten Buchhandlungen erhalten neben einem Gütesiegel eine Prämie von jeweils 25.000 Euro . 15.000 Euro gehen jeweils an bis zu fünf Buchhandlungen, "die aus den nominierten Buchhandlungen besonders herausragen". Mit jeweils 7.000 Euro sollen bis zu 100 hervorragende Buchhandlungen ausgezeichnet werden.

Wer in welcher Kategorie gewonnen hat, erfahren die Inhaberinnen und Inhaber bei der Preisverleihung am 8. September in Frankfurt (Oder).

