Karneval und Fastnacht

Am 11.11. um 11:11 Uhr beginnt in den närrischen Hochburgen die Karnevalssession. (Rolf Vennenbernd/dpa)

In Köln mussten einzelne Bereiche frühzeitig wegen des großen Andrangs geschlossen werden. In Düsseldorf feiert der Karneval in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen. In Mainz kamen rund 9.000 Menschen zum Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz. Die Polizei in allen drei Städten meldete einen zunächst unauffälligen Verlauf.

Auch außerhalb der rheinischen Hochburgen, etwa in Braunschweig, Erfurt oder Cottbus, begann um 11 Uhr 11 die Karnevalszeit. In Baden-Württemberg wurde ebenfalls vielerorts die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Die schwäbisch-alemannische Fasnet beginnt offiziell erst in einigen Wochen am Dreikönigstag.

