Allein am Sonntag holte Deutschland drei Gold-Medaillen. Im Cable-Wakeboarding - einer Art Wasserski mit Sprüngen - siegte die 13-malige Weltmeisterin Julia Rick. Flossenschwimmer Max Poschart gewann ebenfalls Gold - einmal über 100 Meter und ein weiteres Mal in der Staffel über 4 mal 50 Meter mit seinen Teamkollegen Niklas Lossner, Justus Mörstedt und Marek Leipold.

Bereits gestern hatte sich Deutschland mehrere Goldmedaillen gesichert. Allein die Rettungsschwimmerin Nina Holt gewann seit dem Beginn der World Games fünf Mal Gold.

Die World Games sind die größte und wichtigste Bühne für Athletinnen und Athletinnen des nicht-olympischen Sports. Neben den genannten Disziplinen gibt es auch Wettkämpfe im Tauziehen, Inline-Skaten oder Wasserski.

Für Deutschland treten 211 Sportlerinnen und Sportler an, sie messen sich 5.000 Teilnehmenden in 256 Medaillen-Entscheidungen.

